Ciclismo, Jacopo Guarnieri: "Avevo speso tanto e ho fatto fatica a rilanciare l'andatura nel finale"

Il treno azzurro si sfalda a cinquecento metri dal traguardo e con lei anche le speranza dell'Italia di essere protagonista nella prova in linea di Ciclismo agli Europei di Monaco di Baviera, vinti dall'olandese Fabio Jakobsen. Jacopo Guarnieri doveva essere colui che avrebbe dovuto pilotare Alberto Dainese o Elia Viviani verso la volata, ma così non è stato e dopo che Filippo Ganna si è spostato qualcosa non ha funzionato. Alla fine solo piazzamenti per gli italiani con Viviani settimo e Dainese undicesimo. Lo stesso Guarnieri ha parlato alla fine della prova, analizzando all'inizio la prestazione della squadra: "Era un percorso veramente nervoso, c'erano tanti rischi e non eravamo proprio unitissimi nel finale. Abbiamo cercato di impostarla nel migliore dei modi, ci siamo ritrovati bene ai due ...

