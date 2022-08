Temptation island: è diventato papà, ecco di chi si tratta (Di venerdì 12 agosto 2022) Ha partecipato all’edizione del 2016 in coppia con Valeria, ma adesso al suo fianco c’è Floriana: ieri la nascita del primo figlio. Un ex concorrente di Temptation island è diventato papà. Di chi stiamo parlando? Di Roberto Ranieri che ha preso parte al reality nel 2016. Nei mesi scorsi aveva annunciato la lieta notizia sui social, così i fan del programma avevano scoperto che sarebbe diventato presto padre. Da tempo però non è più in coppia con Valeria Vassallo, come in molti ricorderanno si sono lasciati già sull’isola al confronto del falò. Il rapporto che si era creato tra Roberto e una tentatrice è stato troppo difficile da accettare. Temptation island, Roberto Ranieri papà: l’annuncio L’ex partecipante di ... Leggi su formatonews (Di venerdì 12 agosto 2022) Ha partecipato all’edizione del 2016 in coppia con Valeria, ma adesso al suo fianco c’è Floriana: ieri la nascita del primo figlio. Un ex concorrente di. Di chi stiamo parlando? Di Roberto Ranieri che ha preso parte al reality nel 2016. Nei mesi scorsi aveva annunciato la lieta notizia sui social, così i fan del programma avevano scoperto che sarebbepresto padre. Da tempo però non è più in coppia con Valeria Vassallo, come in molti ricorderanno si sono lasciati già sull’isola al confronto del falò. Il rapporto che si era creato tra Roberto e una tentatrice è stato troppo difficile da accettare., Roberto Ranieri: l’annuncio L’ex partecipante di ...

infoitcultura : Due ex volti di Temptation Island al GF Vip? Ecco di chi si tratta - tuttopuntotv : Due ex volti di Temptation Island al GF Vip? Ecco di chi si tratta #gfvip #gfvip7 #TemptationIsland - mz1090684831 : @nickybastarda Non te sei perso niente…Due di Temptation Island - zazoomblog : Temptation Island Roberto Ranieri è diventato papà per la prima volta - #Temptation #Island #Roberto #Ranieri - mz1090684831 : Spero solo sia una fake news e che ritornino nel dimenticatoio in cui sono sprofondati dopo Temptation Island #Gfvip -