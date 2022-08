Elezioni | Renzi | ' Mi ricandido al Senato | il nostro programma è pronto'

(Di venerdì 12 agosto 2022) 'Stanotte Azione e Italia Viva hanno chiuso ilinsieme dopo 14 ore di verifica finale sui testi. Nelle prossime ore, riuniremo via Zoom i responsabili sul territorio di Italia Viva per ...

fattoquotidiano : La7, quando Calenda disse: “Mai con Renzi, va a guadagnare soldi in Arabia mentre è pagato dagli italiani. Alle pro… - DSantanche : Calenda Renzi: lo ha detto 18milioni di volte, che fai non ti fidi? #elezioni #governo #VotaFDI - Agenzia_Ansa : FLASH | Elezioni 2022, Renzi-Calenda: accordo definito, a breve l'annuncio. #ANSA - francusu : #osho ci dice con una battuta quanto fa schifo certa #politica di casa nostra: #poltronari senza programmi, senza v… - Walter00365070 : @mara_carfagna @Azione_it Il progetto di Azione sono i termovalorizzatori al posto della differenziata, le centrali… -

Oggi depositeremo il programma e "sarà molto chiaro: l'agenda Draghi", ha annunciato Calenda."Lascio che sia lui a guidare la campagna elettorale", ha detto. Da stamani si depositano in ...Dico alla comunità di Italia Viva: adesso tutti al lavoro con Carlo e gli amici di Azione per salvare l'Italia dai sovranisti e dai populisti', concludeIl prossimo passo sarà la definizione e il deposito delle liste, che potrà avvenire tra le 8 del 20 agosto e le 20 del 21 agosto presso le cancellerie delle Corti di appello ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...