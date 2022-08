Colpo Simeone, la Juventus ci ha provato: decide De Laurentiis (Di venerdì 12 agosto 2022) El Cholito Simeone è in cima alla lista dei desideri del Napoli per completare l’attacco. Andrea Petagna è partito ieri in direzione Milano, dall’aeroporto di Capodichino, per le visite mediche con il Monza e per firmare, poi, il contratto con i brianzoli. Al suo posto arriverà Giovanni Simeone dal Verona, con ogni probabilità. Restano da limare solo gli ultimi dettagli, ma l’affare si farà, probabilmente sarà ufficiale dopo l’esordio del Napoli in Serie A, proprio contro gli scaligeri. Simeone Napoli (Getty Images)Simeone Napoli: telefonata della Juventus La Juventus ha provato seriamente a prendere Giovanni Simeone e soffiarlo al Napoli. Il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna, ha svelato che la dirigenza bianconera ha fatto una ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 12 agosto 2022) El Cholitoè in cima alla lista dei desideri del Napoli per completare l’attacco. Andrea Petagna è partito ieri in direzione Milano, dall’aeroporto di Capodichino, per le visite mediche con il Monza e per firmare, poi, il contratto con i brianzoli. Al suo posto arriverà Giovannidal Verona, con ogni probabilità. Restano da limare solo gli ultimi dettagli, ma l’affare si farà, probabilmente sarà ufficiale dopo l’esordio del Napoli in Serie A, proprio contro gli scaligeri.Napoli (Getty Images)Napoli: telefonata dellaLahaseriamente a prendere Giovannie soffiarlo al Napoli. Il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna, ha svelato che la dirigenza bianconera ha fatto una ...

mario_ruggiero : RT @GA7_Official: Il fatto che un colpo come quello di Simeone faccia gioire così tanto fa capire quanto poco basti per far tornare l’entus… - CalcioNews24 : In casa #Napoli potrebbe chiudersi un triplo colpo in questi giorni ?? - TOSADORIDANIELA : RT @GA7_Official: Il fatto che un colpo come quello di Simeone faccia gioire così tanto fa capire quanto poco basti per far tornare l’entus… - guerrvinc : RT @Chiariello_CS: Leggo che per Simeone ci sono delle difficoltà a chiudere e si starebbe inserendo la Juve. Improvvisamente Il Cholito da… - Escoalbar95 : RT @GA7_Official: Il fatto che un colpo come quello di Simeone faccia gioire così tanto fa capire quanto poco basti per far tornare l’entus… -