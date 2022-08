Beach volley, World Tour 2022 Amburgo. Tre coppie azzurre a una vittoria dai quarti di finale (Di venerdì 12 agosto 2022) Tre sfide, tutte decisive, attendono le coppie italiane nell’ultima giornata delle sfide dei gironi nell’Elite 16 di Amburgo in Germania. La prima giornata di gare ha riservato due successi e quattro sconfitte alle coppie italiane in tabellone principale. In campo maschile dopo il successo all’esordio contro Bryl/Losiak, Nicolai/Cottafava si sono arresi, pur lottando, alla coppia brasiliana Andre/George che hanno vinto 2-0 (22-20, 21-16). Situazione molto semplice nel girone con tutte le coppie a due punti dopo le prime due sfide. Chi vince oggi le due sfide in programma: Nicolai/Cottafava-Seidl/Waller e Bryl/Losiak-Andre/George si qualifica per i quarti di finale. Azzurri in campo alle 13. Doppia sconfitta per Rossi/Carambula che hanno giocato alla pari con Perusic/Schweiner al ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) Tre sfide, tutte decisive, attendono leitaliane nell’ultima giornata delle sfide dei gironi nell’Elite 16 diin Germania. La prima giornata di gare ha riservato due successi e quattro sconfitte alleitaliane in tabellone principale. In campo maschile dopo il successo all’esordio contro Bryl/Losiak, Nicolai/Cottafava si sono arresi, pur lottando, alla coppia brasiliana Andre/George che hanno vinto 2-0 (22-20, 21-16). Situazione molto semplice nel girone con tutte lea due punti dopo le prime due sfide. Chi vince oggi le due sfide in programma: Nicolai/Cottafava-Seidl/Waller e Bryl/Losiak-Andre/George si qualifica per idi. Azzurri in campo alle 13. Doppia sconfitta per Rossi/Carambula che hanno giocato alla pari con Perusic/Schweiner al ...

