SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Torino, ufficiale #Miranchuk Il russo arriva in prestito con diritto di riscatto #SkySport… - CalcioNews24 : Torino: UFFICIALE Miranchuk in prestito dall’Atalanta - Fantacalcio : UFFICIALE - Calciomercato Torino, colpo Miranchuk dall'Atalanta - Giornaleditalia : #italpresssport Calciomercato: Torino. Ufficiale l'arrivo di Miranchuk dall'Atalanta - Marylena_88 : RT @sportface2016: #Torino, ufficiale #Miranchuk: il russo arriva in prestito con diritto di riscatto -

Così Gleison Bremer , difensore brasiliano ex, è diventato un nuovo giocatore bianconero: a distanza di qualche settimana dal suo approdoalla Juventus, il centrale 25enne si è ...Il nazionale russo in granata a titolo temporaneo con l'opzione per l'acquisto definitivo- Un nuovo rinforzo per ildi Ivan Juric. Il club granata, infatti, ha reso noto di "aver acquisito dall'Atalanta - a titolo temporaneo con l'opzione per l'acquisto definitivo - il diritto alle prestazioni sportive del ...L'Atalanta ha ufficializzato la cessione di Aleksey Miranchuk al Torino in prestito con diritto di riscatto. 12 milioni la cifra complessiva del trasferimento. (ANSA) ...Il nazionale russo in granata a titolo temporaneo con l'opzione per l'acquisto definitivo TORINO (ITALPRESS) - Un nuovo rinforzo per il Torino ...