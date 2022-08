(Di giovedì 11 agosto 2022)ilriprende la. Con 23600 tessere sottoscritte laè diventata la quarta squadra per numero di abbonati. La, prolungata fino al 9 agosto, è partita lenta, poi ha subito un’accelerata fino a superare l’obiettivo minimo della società dei 20mila. E il reparto marketing biancoceleste ha scelto di dare un’altra possibilità ai tifosi: tra oggi e domani ci sarà una riunione per decidere di riaprire lain modo tale che non si sovrapponga con la vendita dei biglietti per le singole partite. La finestra dovrebbe essere quella che va dal 16 al 18 agosto. L'articolo proviene da Italia Sera.

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialSSLazio, dopo l’ufficialità di #Isco al @SevillaFC si allontana la cessione di… - italiaserait : Lazio, dopo il Bologna torna la campagna abbonamenti - AnsaRomaLazio : Accoltella compagno dopo lite, arrestata 55enne vicino Roma. Fermata dai carabinieri. E' accusata di tentato omicid… - Lazio_TV : La donna avrebbe accusato il compagno per lo scarso contributo che fornirebbe nella gestione dei figli e per la poc… - Daniele64181695 : @pasqualinipatri Il.padre rimane a formello purtroppo . Dopo tanti anni e tanti bidoni portati alla lazio incredibi… -

È finita invece,una girandola di colpi di scena, con una nuova fumata nera e il rischio di ... alla Lega il governatore in Sicilia, a FI la Lombardia, a FdI il. 'Si tratta di un tentativo ...... Carlo Renoldi , che lunedì 15 agosto,aver partecipato al tradizionale Comitato nazionale ... anche in rappresentanza del Provveditorato del, Abruzzo e Molise. A Palermo Ucciardone e Messina ...Terminata ufficialmente la campagna abbonamenti 2022/2023 "Avanti Insieme" che ha fatto registrare ben 23.600 tessere vendute, i tifosi si preparano all'esordio di campionato contro ..."Sarà una grande festa per Roma, per l'Europa e per lo Sport. Per il mondo che si vuole rimettere in piedi" lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine della cerimonia ...