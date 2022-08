Concorso Asl Genova per 43 amministrativi, come partecipare (Di giovedì 11 agosto 2022) La Regione Liguria ricerca 43 unità di personale nel profilo di assistente amministrativo da assumere tramite il nuovo Concorso Asl Genova. La selezione, indetta tramite avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 26 luglio 2022, si svolgerà per titoli ed esami, ed è finalizzata al reclutamento di 43 assistenti amministrativi, categoria C, da assegnare all’Azienda sociosanitaria ligure 3 di Genova. La procedura concorsuale è rivolta a tutti i cittadini italiani in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, abilitante all’iscrizione a corsi di laurea. Concorso Asl Genova, 43 assistenti amministrativi: requisiti e prove Nei prossimi paragrafi forniamo tutte le istruzioni utili per effettuare correttamente l’invio delle domande di ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 11 agosto 2022) La Regione Liguria ricerca 43 unità di personale nel profilo di assistente amministrativo da assumere tramite il nuovoAsl. La selezione, indetta tramite avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 26 luglio 2022, si svolgerà per titoli ed esami, ed è finalizzata al reclutamento di 43 assistenti, categoria C, da assegnare all’Azienda sociosanitaria ligure 3 di. La procedura concorsuale è rivolta a tutti i cittadini italiani in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, abilitante all’iscrizione a corsi di laurea.Asl, 43 assistenti: requisiti e prove Nei prossimi paragrafi forniamo tutte le istruzioni utili per effettuare correttamente l’invio delle domande di ...

