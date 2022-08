Radio Norba Cornetto Battiti live 2022, compilation e il best of: scaletta delle canzoni e diretta della puntata finale (Di mercoledì 10 agosto 2022) Radio Norba Cornetto Battiti live 2022: la serata compilation e best of è stata rimandata perché nel consueto appuntamento del martedì è andato in onda il film “Grease” in omaggio a Olivia Newton-John. Così l’ultimo appuntamento va in scena mercoledì 10 agosto in prima serata su Italia 1. Radio Norba Cornetto Battiti live 2022, il best of: scaletta delle canzoni Mecoledì 10 agosto va in onda una puntata finale dell’evento musicale targato Mediaset che racchiude i momenti migliori della ventesima edizione della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 10 agosto 2022): la serataof è stata rimandata perché nel consueto appuntamento del martedì è andato in onda il film “Grease” in omaggio a Olivia Newton-John. Così l’ultimo appuntamento va in scena mercoledì 10 agosto in prima serata su Italia 1., ilof:Mecoledì 10 agosto va in onda unadell’evento musicale targato Mediaset che racchiude i momenti miglioriventesima edizione...

Sara51068792 : RT @radionorba: Nel #backstage della 5º serata di Radio Norba Cornetto Battiti Live #tandredi #rettore #emiskilla #caffelatte #luigistrangi… - Sara51068792 : RT @radionorba: Nel #backstage della 5º serata di Radio Norba Cornetto Battiti Live #aiello #annalisa #boomdabash #Lda #tancredi #myssketa… - Sara51068792 : RT @radionorba: Questa sera tutti pronti per guardare la compilation di Radio Norba Cornetto Battiti Live in prima serata su Italia1?? @Al… - sighmarty00 : RT @sonoangii: vi ricordo che stasera su italia uno andrà in onda radio norba cornetto battiti live compilation dalle 21.20 dove saranno pr… - vitaseitu : RT @sonoelisaa: stasera ore 21:20 non potete perdetevi l’ultimo appuntamento con radio norba cornetto battiti live? in cui saranno presenti… -