Milano, bambino di 11 anni ucciso da un pirata della strada: l'uomo non aveva neanche la patente (Di martedì 9 agosto 2022) Ieri notte un bambino di 11 anni in sella alla sua bicicletta lungo via Bartolini, in zona di viale Certosa nella periferia di Milano, è stato travolto e ucciso da un'auto. Al momento della tragedia, ... Leggi su globalist (Di martedì 9 agosto 2022) Ieri notte undi 11in sella alla sua bicicletta lungo via Bartolini, in zona di viale Certosa nella periferia di, è stato travolto eda un'auto. Al momentotragedia, ...

borg_gio : Milano, bambino di 11 anni in bicicletta investito e ucciso in via Bartolini: il pirata si è costituito - NoiNotizie : RT @TgLa7: Ancora un bambino vittima di un pirata della strada. Il conducente della Smart non si è fermato dopo l'impatto e si è costituito… - fededelprete : Fantastico @repubblica #milano: 'Intanto si è scoperto che il 22enne non possedeva la patente, ma resta da capire i… - CoopMatch : Milano: Educatore Comunità Mamma Bambino - CoopMatch : Milano: Educatore Comunità Mamma Bambino - Indeterminato -