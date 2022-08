Cosa farà +Europa dopo l’addio di Calenda: la riunione per decidere e le accuse al leader di Azione (Di lunedì 8 agosto 2022) Passata l’incredulità iniziale, Emma Bonino torna, lancia in resta, ad attaccare Carlo Calenda per l’improvvisa rinuncia all’accordo con il Partito Democratico e la coalizione di centrosinistra in vista del 25 settembre. E ribadisce la sua ferma fiducia nei confronti di colui che avrebbe avuto l’onere di compattare attorno a sé frange politiche assai eterogenee, Enrico Letta. «È lui che ha dato l’addio», sottolinea la senatrice di +Europa riferendosi al leader di Azione. «Eravamo insieme fino a sabato e domenica ha deciso di andarsene per conto proprio. Ha mancato alla parola data per ragioni fumose, non convincenti e men che meno dirimenti». E per rimarcare la distanza dal comportamento del collega, ripete di essere «ferma al patto con Letta». Senza rinunciare a notare come il testo dell’accordo con ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 agosto 2022) Passata l’incredulità iniziale, Emma Bonino torna, lancia in resta, ad attaccare Carloper l’improvvisa rinuncia all’accordo con il Partito Democratico e la coalizione di centrosinistra in vista del 25 settembre. E ribadisce la sua ferma fiducia nei confronti di colui che avrebbe avuto l’onere di compattare attorno a sé frange politiche assai eterogenee, Enrico Letta. «È lui che ha dato», sottolinea la senatrice diriferendosi aldi. «Eravamo insieme fino a sabato e domenica ha deciso di andarsene per conto proprio. Ha mancato alla parola data per ragioni fumose, non convincenti e men che meno dirimenti». E per rimarcare la distanza dal comportamento del collega, ripete di essere «ferma al patto con Letta». Senza rinunciare a notare come il testo dell’accordo con ...

