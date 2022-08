Gazzetta_it : #Adli dice no alla #Francia e sceglie #Algeria. Che coppia con #Bennacer - Gazzetta_it : Milan, uragano #DeKetelaere: tripletta in 45 minuti contro la Pergolettese - AntoVitiello : AC #Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Marco #Brescianini al Cosenza Calcio. - Luxgraph : Sudtirol, chiesto al Pisa Marsura: nel mirino resta Gliozzi del Como - TV7Benevento : Calcio: Milan, escluse lesioni per Tonali - -

TUTTO mercato WEB

Iltemeva uno stiramento, che avrebbe tenuto fuori Tonali almeno un mese e in questo caso avrebbe rischiato di saltare il derby contro l'Inter, in programma sabato 3 settembre (ore 18). Mercato ...... come soprannominato da molti nel corso della sua lunga carriera nel mondo del. È lui il ... L'ex tecnico di Roma,e Juventus ha detto del collega portoghese: ' José è un vincente, e lo ha ... Milan, Fofana un affare. Prendilo! Juve, Muriel altro che Arnautovic. Imprenditori vincenti... ma non nel calcio. I casi illustri Come riportato da AgiproNews, il mercato estivo da sogno e l'entusiasmo post Shakhtar mettono il turbo alla Roma nelle previsioni sul prossimo campionato. A pochi giorni dal via alla Serie A, i giallo ...Milano, 8 ago. – (Adnkronos) – Il centrocampista del Milan, Sandro Tonali è stato sottoposto questa mattina ad alcuni esami strumentali alla clinica a ‘La Madonnina’ per capire l’entità dell’infortuni ...