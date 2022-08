Festa in piscina finisce in tragedia, si tuffa e batte la testa: muore un 32enne di Minturno (Di domenica 7 agosto 2022) Minturno – tragedia a Minturno. La cittadina pontina piange la morte di Arcangelo Moscaritolo. Il dramma è avvenuto a una Festa in piscina in una villetta di Santo Janni, nella notte tra sabato e domenica. Il 32enne di Minturno, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Formia, si è tuffato in piscina e ha sbattuto rovinosamente la testa. Purtroppo quando il 32enne è stato riportato a galla dagli amici, per lui non c’era già più niente da fare. Le indagini degli uomini dell’Arma sono coordinate dalla Procura di Cassino che, nei prossimi giorni, dovrebbe dare incarico a un medico legale affinché svolga l’esame autoptico. Il Faro online – Clicca qui per leggere ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 7 agosto 2022). La cittadina pontina piange la morte di Arcangelo Moscaritolo. Il dramma è avvenuto a unainin una villetta di Santo Janni, nella notte tra sabato e domenica. Ildi, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Formia, si èto ine ha sbattuto rovinosamente la. Purtroppo quando ilè stato riportato a galla dagli amici, per lui non c’era già più niente da fare. Le indagini degli uomini dell’Arma sono coordinate dalla Procura di Cassino che, nei prossimi giorni, dovrebbe dare incarico a un medico legale affinché svolga l’esame autoptico. Il Faro online – Clicca qui per leggere ...

ilfaroonline : Festa in piscina finisce in tragedia, si tuffa e batte la testa: muore un 32enne di Minturno - infotemporeale : Formia / Si tuffa in piscina a una festa privata: muore 32enne di Minturno - florabarral : @Ma__Ra7 E poi saran quasi sempre temporali notturni, perché il calore del giorno alza l'umidità, che si scontra co… - UTOPIASEOK : sono ad una festa in piscina e indovinate chi non ha il coraggio di spogliarsi perché non le piace il proprio corpo????????? - pondgitsun3 : Stasera i miei vanno alla festa di compleanno della figlia dei vicini con la piscina e questi hanno persino ingaggi… -