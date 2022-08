Uomini e Donne, si realizza il sogno di Sossio Aruta: l’ex cavaliere al settimo cielo (Di sabato 6 agosto 2022) In pochi credevano in lui, ma alla fine Sossio Aruta l’ha spuntata. Il sogno che da un po’ coltivava nel cassetto, e per il quale aveva anche lanciato un appello pubblico su Instagram (beccandosi non poche critiche e persino insulti), si è avverato: finalmente ha trovato lavoro come allenatore. E per giunta nella squadra che meno si aspettava! Uomini e Donne versione Vip, data di inizio e opinionisti Il programma di Maria De Filippi apre anche a tronisti famosi, che tuttavia avranno davanti gente comune Uomini e Donne, il sogno di Sossio Aruta Il sogno di Sossio ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 6 agosto 2022) In pochi credevano in lui, ma alla finel’ha spuntata. Ilche da un po’ coltivava nel cassetto, e per il quale aveva anche lanciato un appello pubblico su Instagram (beccandosi non poche critiche e persino insulti), si è avverato: finalmente ha trovato lavoro come allenatore. E per giunta nella squadra che meno si aspettava!versione Vip, data di inizio e opinionisti Il programma di Maria De Filippi apre anche a tronisti famosi, che tuttavia avranno davanti gente comune, ildiIldi...

davidefaraone : Quando le donne fanno il passo in avanti che devono, si lasciano sempre dietro una scia di uomini squallidi che bla… - matteosalvinimi : L'impegno della Lega nel prossimo governo sarà di avere più poliziotti nelle strade (con l'assunzione di 10mila don… - Eurosport_IT : Invasione azzurra a New York! ?????? Sono 7 donne e 24 uomini gli italiani in lizza per gli #USOpen con Sinner, Berre… - OsservaMy : @SonsofAcMilan @ilaaa1977 Sempre le solite uscite... Invece voi? Gne gne gne. Non sentitevi sempre chiamati in caus… - ilreissimo : RT @tinapica88: Comunque stare dalla parte delle donne non vuol dire odiare gli uomini eh. -