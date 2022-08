Covid | cala l’incidenza in tutte le fasce d’età Ma gli over 70 sono ancora a rischio – Il report esteso Iss

(Di sabato 6 agosto 2022) Sul fronte dei contagi da Coronavirus diminuisceinle. A riferirlo è il consuetosettimanale dell’Istituto Superiore di Sanità. In particolare, la diminuzione più elevata del tasso d’incidenza si registra nel range30-39 anni. Invece, il tasso d’incidenza più alto a 7 giorni riguarda le70-79 con 687 casi per 100.000 abitanti, 50-59 anni con 685 contagi per 100.000 ab. e 60-69 che riporta 684 casi ogni 100.000. Il valore più basso invece si verifica nei bambini tra i 0 e i 9 anni con 437 casi ogni 100.000 ab. Diminuisce anche la percentuale di casi ditra gli operatori sanitari rispetto al resto della popolazione. La variante del virus predominante a livello nazionale ...

Agenzia ANSA

