Turchia e Russia sempre più vicine. Erdogan e Putin sono a Sochi (Di venerdì 5 agosto 2022) Nuovo incontro, oggi a Sochi, tra Vladimir Putin e il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, nel corso del quale il presidente russo ha espresso la speranza che venga firmato un memorandum sullo sviluppo delle relazioni commerciali ed economiche tra Russia e Turchia. Nuovo incontro, oggi a Sochi, tra Vladimir Putin e il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan “Come concordato, spero che oggi saremo in grado di firmare un memorandum sullo sviluppo dei nostri legami commerciali ed economici, tenendo conto degli accordi raggiunti dalla nostra delegazione mentre lavorava in Turchia”, ha affermato Putin secondo la Tass. Putin ha ringraziato il presidente turco Erdogan per la sua ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 5 agosto 2022) Nuovo incontro, oggi a, tra Vladimire il suo omologo turco, Recep Tayyip, nel corso del quale il presidente russo ha espresso la speranza che venga firmato un memorandum sullo sviluppo delle relazioni commerciali ed economiche tra. Nuovo incontro, oggi a, tra Vladimire il suo omologo turco, Recep Tayyip“Come concordato, spero che oggi saremo in grado di firmare un memorandum sullo sviluppo dei nostri legami commerciali ed economici, tenendo conto degli accordi raggiunti dalla nostra delegazione mentre lavorava in”, ha affermatosecondo la Tass.ha ringraziato il presidente turcoper la sua ...

_Nico_Piro_ : centrali nucleari del pianeta e hanno appena inviato 5 miliardi di dollari in Turchia (su 20 attesi) per tenere a g… - HuffPostItalia : La Russia continua a razziare il grano ucraino, la Turchia chiude un occhio - LaVeritaWeb : Il governo militare attacca Parigi dopo le critiche ai legami del Paese coi mercenari Wagner: «Atteggiamento neocol… - AdornatoAntonio : RT @_Nico_Piro_: centrali nucleari del pianeta e hanno appena inviato 5 miliardi di dollari in Turchia (su 20 attesi) per tenere a galla Er… - PaolaTacconi : RT @_Nico_Piro_: centrali nucleari del pianeta e hanno appena inviato 5 miliardi di dollari in Turchia (su 20 attesi) per tenere a galla Er… -