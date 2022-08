Taiwan | aerei e navi cinesi oltre la linea mediana Tsai | ' Atto irresponsabile'

Avvenire_Nei : Esercitazioni della Cina: 100 aerei attorno a #Taiwan, protesta anche il Giappone - masechi : ?? Aerei da combattimento cinesi sulla linea mediana dello Stretto di Taiwan. - telodogratis : Taiwan: ‘aerei e navi cinesi hanno superato linea mediana’ - angiuoniluigi : RT @repubblica: Taiwan: 'Aerei e navi di Pechino hanno superato la linea mediana dello Stretto'. Singapore Airlines annulla i voli da e per… - SaCe86 : Taiwan: 'Aerei e navi cinesi hanno superato linea mediana' -

Glie le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto dinel secondo giorno di esercitazioni militari su vasta scala in risposta alla visita del 2 agosto a ...Glie le navi da guerra cinesi hanno attraversato la "linea mediana" dello Stretto dinel secondo giorno di esercitazioni militari su vasta scala in risposta alla visita a Taipei della ...“Gli Usa non permetteranno alla Cina di isolare Taiwan”, ha detto la speaker della Camera Nancy Pelosi a Tokyo ...Secondo giorno di esercitazioni militari da parte della Cina in risposta alla visita a Taipei della presidente della Camera americana Nancy Pelosi ...