Rugby | Fir riorganizza alto livello | Fernandez coordinatore tecnico

Roma, 5 ago. (Adnkronos) - La Federazione Italiana Rugby ha avviato un processo di riorganizzazione ed ampliamento della propria struttura tecnica dedicata all'alto livello, con l'obiettivo di rendere l'opera di sviluppo di atleti per la scena internazionale sempre più profonda e rispondente alle necessità del Rugby mondiale d'elite. Il Direttore tecnico Daniele Pacini, il Responsabile dell'alto livello giovanile e della transizione German Fernandez, il Direttore Generale di Benetton Rugby Antonio Pavanello ed il Manager della Squadra Nazionale Giovanbattista Venditti costituiranno il tavolo di lavoro che, nel corso del mandato corrente, opererà su indicazione del Consiglio Federale per la gestione ...

