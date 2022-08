Libri: ‘Fratello degli ultimi’, Charles de Foucauld nel volume di padre Sapienza (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – “Uno dei più grandi maestri di preghiera e di spiritualità di tutti i tempi. E’ stato davvero come il seme del Vangelo; un seme che, pur nell’aridità del deserto, ha contribuito a far rifiorire un cristianesimo stanco e abitudinario”: così padre Leonardo Sapienza, sacerdote e reggente della Casa Pontificia, parla di Charles de Foucauld al quale dedica il libro ‘Charles de Foucauld fratello degli ultimi’ (Edizioni Viverein) in cui ha curato una selezione di testi e pensieri estratti dai suoi numerosi scritti. “Charles de Foucauld de Pontbriand nasce a Strasburgo il 15 settembre 1858 in una famiglia agiata e aristocratica – si legge nell’introduzione del volume scritta da ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – “Uno dei più grandi maestri di preghiera e di spiritualità di tutti i tempi. E’ stato davvero come il seme del Vangelo; un seme che, pur nell’aridità del deserto, ha contribuito a far rifiorire un cristianesimo stanco e abitudinario”: cosìLeonardo, sacerdote e reggente della Casa Pontificia, parla dideal quale dedica il libro ‘defratello(Edizioni Viverein) in cui ha curato una selezione di testi e pensieri estratti dai suoi numerosi scritti. “dede Pontbriand nasce a Strasburgo il 15 settembre 1858 in una famiglia agiata e aristocratica – si legge nell’introduzione delscritta da ...

_F1R3PR00F_ : quando eravamo piccoli papà ogni sera si sedeva vicino a me e mio fratello e ci leggeva libri, il mio preferito er… - odetotj : appena spesi 120 euro in libri grazie al bonus cultura di mio fratello - amazing_readers : Dall’#archivio del #blog, 1984, di George Orwell, romanzo distopico per eccellenza in cui compare la celebre figura… - bevindthemall : Comunque l’unica cosa che mi ha portato sollievo in questi anni è sapere che chi ha visto SOLO questo film e non ha… - marinagirardi5 : @ioamoleggereetu @adelphiedizioni Molto bello, un 'affresco' Dopo questo ho letto tutti i libri dei Singer, con una… -