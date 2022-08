“Incedibile”: Calciomercato Bologna, mossa a sorpresa per Mihajlovic (Di venerdì 5 agosto 2022) Il Bologna, dopo le recenti cessioni che hanno portato in cassa circa 50 milioni, blinda i propri gioielli: gelato un club della Serie A. Sarà un Bologna molto differente, rispetto alla scorsa stagione, quello che debutterà in campionato il 14 agosto sul campo della Lazio. L’estate dei felsinei, fin qui, è stata infatti caratterizzata dalle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 5 agosto 2022) Il, dopo le recenti cessioni che hanno portato in cassa circa 50 milioni, blinda i propri gioielli: gelato un club della Serie A. Sarà unmolto differente, rispetto alla scorsa stagione, quello che debutterà in campionato il 14 agosto sul campo della Lazio. L’estate dei felsinei, fin qui, è stata infatti caratterizzata dalle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

BondolaSmarsa : #Calciomercato Il MILAN (anche) su TAMÈZE? I tifosi del VERONA non devono certo preoccuparsi perché il mediano fran… - Smarso : #Calciomercato Il MILAN (anche) su TAMÈZE? I tifosi del VERONA non devono certo preoccuparsi perché il mediano fran… - Domenic36396232 : #Dumfries non è incedibile per l'#Inter A 40mln si può chiudere ? #Chelsea forte sul giocatore I nerazzurri valutan… - tuttointer24 : Calciomercato Inter, Dumfries non è incedibile: 3 super colpi per sostituire l’olandese ???? #Inter #Inzaghi… - ClaudiaScelzi : E se Dumfries dovesse partire chi prenderebbe il suo posto? Ecco 3 idee per #Marotta #Inter Calciomercato Inter,… -