Giorgia Meloni come non l'avete mai vista: paparazzata in spiaggia, così | Guarda (Di venerdì 5 agosto 2022) Siamo abituati a vederla tosta, tostissima, impegnata in una estenuante campagna elettorale che è appena iniziata. Si parla di Giorgia Meloni, leader dei Fratelli d'Italia, partito che domina un po' in tutti i sondaggi. E va da sé, la leader deve tenere il punto: battagliare, combattere, replicare agli attacchi, spiegare il programma, stare attenta a ogni singola virgola, soprattutto lei, nel mirino della sinistra e della stampa "progressista", sempre alla caccia di un pretesto per darle contro. Poi, però, c'è anche la Giorgia Meloni mamma. Tra un impegno politico e l'altro, tra un comizio e quello successivo, eccola "fuggire" sulle spiagge di Marina di Pietrasanta, in Versilia, al fianco di Forte dei Marmi. E in una di queste sue ultime pause marine, la leader di FdI è stata paparazzata dai ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Siamo abituati a vederla tosta, tostissima, impegnata in una estenuante campagna elettorale che è appena iniziata. Si parla di, leader dei Fratelli d'Italia, partito che domina un po' in tutti i sondaggi. E va da sé, la leader deve tenere il punto: battagliare, combattere, replicare agli attacchi, spiegare il programma, stare attenta a ogni singola virgola, soprattutto lei, nel mirino della sinistra e della stampa "progressista", sempre alla caccia di un pretesto per darle contro. Poi, però, c'è anche lamamma. Tra un impegno politico e l'altro, tra un comizio e quello successivo, eccola "fuggire" sulle spiagge di Marina di Pietrasanta, in Versilia, al fianco di Forte dei Marmi. E in una di queste sue ultime pause marine, la leader di FdI è statadai ...

marieta99044909 : La classe dirigente di FdI non ha competenze. Il massimo che Giorgia Meloni potrebbe portare a Palazzo Chigi è il c… - melomonaco86 : RT @Adnkronos: #Morgan: 'Do consigli a Giorgia #Meloni sul programma elettorale'. - xHappinesstan : RT @MadameA02: Meloni: 'Noi abbiamo un disperato bisogno di figli' No Giorgia, noi abbiamo un disperato bisogno di lavorare, di essere in r… - rinascereigatto : RT @MadameA02: Meloni: 'Noi abbiamo un disperato bisogno di figli' No Giorgia, noi abbiamo un disperato bisogno di lavorare, di essere in r… - marco_disaro : RT @M49liberorso: Giorgia #Meloni: 'Chi vota per la destra non è analfabeta.' La battuta del secolo -