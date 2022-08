Comprare Cristiano Ronaldo è diventato un gesto di carità (Di venerdì 5 agosto 2022) Domenica, nell’ultima amichevole precampionato del Manchester United, contro il Rayo Vallecano all’Old Trafford, Cristiano Ronaldo è sceso in campo. Nei giorni prima dell’incontro ha voluto specificare in un commento a un post di una sua fanpage su Instagram che “il re” avrebbe giocato (“Sunday the king plays” ha scritto), ma ha giocato poco - è stato sostituito all’intervallo - e ha immediatamente lasciato lo stadio, prima che la partita finisse. La dirigenza non ha apprezzato, Ten Hag l’ha criticato pubblicamente definendo il gesto “inaccettabile”, ma su The Sun si legge che il giocatore non sarà multato per l’accaduto. The Mirror descrive un Cristiano Ronaldo furioso (“fury”) per le parole dell’allenatore e convinto definitivamente a trovare altra sistemazione per la stagione alle porte. Negli ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 5 agosto 2022) Domenica, nell’ultima amichevole precampionato del Manchester United, contro il Rayo Vallecano all’Old Trafford,è sceso in campo. Nei giorni prima dell’incontro ha voluto specificare in un commento a un post di una sua fanpage su Instagram che “il re” avrebbe giocato (“Sunday the king plays” ha scritto), ma ha giocato poco - è stato sostituito all’intervallo - e ha immediatamente lasciato lo stadio, prima che la partita finisse. La dirigenza non ha apprezzato, Ten Hag l’ha criticato pubblicamente definendo il“inaccettabile”, ma su The Sun si legge che il giocatore non sarà multato per l’accaduto. The Mirror descrive unfurioso (“fury”) per le parole dell’allenatore e convinto definitivamente a trovare altra sistemazione per la stagione alle porte. Negli ...

