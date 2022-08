Calciomercato Benevento, rinforzare la rosa per tornare in Serie A (Di venerdì 5 agosto 2022) Il Calciomercato del Benevento è finalizzato esclusivamente al ritorno in Serie A. Il sogno promozione, sfiorato a più riprese nella scorsa stagione, è diventato un mantra per la dirigenza delle Streghe, che vorrà approfittare dell’occasione di poter ritornare nella massima Serie. Il Benevento manca da due anni e sta costruendo una formazione che possa eccellere in Serie B, ma che sia già pronta per la Serie A. Il tutto considerando l’esordio in Coppa Italia contro il Genoa, prevista per lunedì 8 agosto. Con l’acquisto, in prestito, di La Gumina, il Benevento copre una lacuna offensiva lasciata dalla partenza di Lapadula, partito con destinazione Cagliari. Proprio Genoa e Cagliari saranno le due concorrenti più agguerrite per un posto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 agosto 2022) Ildelè finalizzato esclusivamente al ritorno inA. Il sogno promozione, sfiorato a più riprese nella scorsa stagione, è diventato un mantra per la dirigenza delle Streghe, che vorrà approfittare dell’occasione di poter rinella massima. Ilmanca da due anni e sta costruendo una formazione che possa eccellere inB, ma che sia già pronta per laA. Il tutto considerando l’esordio in Coppa Italia contro il Genoa, prevista per lunedì 8 agosto. Con l’acquisto, in prestito, di La Gumina, ilcopre una lacuna offensiva lasciata dalla partenza di Lapadula, partito con destinazione Cagliari. Proprio Genoa e Cagliari saranno le due concorrenti più agguerrite per un posto ...

Max_Mogavero : Glik rischia di saltare almeno tre partite per via dei Mondiali, il #Benevento pronto ad accettare il rischio… - serieB123 : SerieB Dalla Serie B alla MLS: doppia offerta al difensore - sportli26181512 : Benevento, Barba dice no a Vancouver: Niente Canada per Federico Barba: il difensore del Benevento ha rifiutato i V… - karda70 : RT @psb_original: Calciomercato Benevento - Barba rifiuta Vancouver: resta in piedi un'altra pista #SerieB - psb_original : Calciomercato Benevento - Barba rifiuta Vancouver: resta in piedi un'altra pista #SerieB -