Picchiata perché ho chiesto paga | Procura apre inchiesta

Aveva chiesto di essere pagata , ma il suo datore di lavoro in tutta risposta l'ha aggredita picchiandola a calci e pugni . Il tutto in diretta social,la vittima, una 25enne di origini nigeriane, ha ripreso e trasmesso tutto, proprio per tutelarsi. Ora la Procura della Repubblica di Catanzaro ha aperto un'inchiesta sulla vicenda di Beauty . A ...... la lavoratrice di 25 anni, di origini nigeriane, aggredita dal suo datore di lavoro, titolare di un lido - ristorante di Soverato in provincia di Catanzaro,aveva chiesto di essere pagata. La ...