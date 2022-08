Incontro Verdi-SI-Letta | Fratoianni | «Riflessioni sull’alleanza entro 48 ore» Fonti del Nazareno | «Sono stati fatti passi avanti»

(Di giovedì 4 agosto 2022) Nessuna rottura ma anzi, qualche segnale di distensione. Nel tardo pomeriggio si è tenuto a Roma untra Enrico, Nicolae Angelo Bonelli per capire se fosse possibile un’alleanza tra Pd,e Sinistra Italiana per le prossime politiche. Il vertice non ha portato una risposta definitiva ma il verdetto, spiega, dovrebbe arrivare a breve: «Nelle prossime ore la nostra alleanza si confronterà. Discuteremo e poi faremo le nostre valutazioni e, spero in tempi rapidi,48 ore, capiremo se cile condizioni. Ora comincia una riflessione e ci aspettiamo una riflessione anche nel Pd». L’agenzia stampa Ansa ha citatolegate alche parlano di un avvicinamento fra tutte le parti: ...

petergomezblog : Elezioni, la diretta – Salta incontro Verdi-Sinistra e Letta: “C’è disagio, serve riflessione”. Conte: “Pd? Ufficio… - LaVeritaWeb : I leader di Verdi e Sinistra italiana hanno fatto saltare l’incontro previsto con i dem. E l’accordo Pd-Azione li s… - TgLa7 : Letta cerca il recupero di Verdi e Sinistra italiana che rinviano incontro con Letta. Calenda non cede su… - Open_gol : Secondo il Nazareno si sta andando verso una nuova alleanza: «Letta ha ribadito la forte volontà e determinazione d… - infoitinterno : Incontro Verdi-SI-Letta, Fratoianni: «Riflessioni sull’alleanza entro 48 ore». Fonti del Nazareno: «Sono stati fatt… -

Forse a quel punto le festose foto dell'con i demo - radicali potrebbero finire almeno per ... l alleanza solo elettorale, almeno cone sinistra, rischia di non essere una proposta di ...Elezioni 2022, rischio patto Pd/Letta - SI -: "spiragli per accordo" Ma a confermare il legame tra Russia e Algeria ( di cui ci ha parlato la professoressa Michela Mercuri ) c'è la ...I rossoverdi consegnano al Pd un documento con le loro proposte. L'intesa ancora non c'è. "Come costruire una cattedrale", dicono al Nazareno ...Roma, 4 ago. (askanews) - Da parte di Enrico Letta c'è stato 'un atteggiamento di apertura', di 'attenzione ai nostri temi', un 'interesse ...