Alberto Matano, neanche pochi mesi dalle nozze e già è 'finito' tutto: vacanze rovinate (Di giovedì 4 agosto 2022) Rientro anticipato dalle vacanze per Alberto Matano. Eccone spiegato il motivo. Dalla Puglia alla Sicilia, passando per la Calabria dalla sua famiglia, vacanza itinerante e in movimento per Alberto Matano. Immancabili, infatti, le foto social ritraenti il mare calmo e limpido oppure le meravigliose location in cui si è imbattuto. E sorpresa delle sorprese, durante il suo viaggio, si è intrattenuto con i suoi amici Claudio Santamaria e Francesca Barra, per celebrare il battesimo della loro bambina, nata lo scorso febbraio. Alberto Matano – Altranotizia (Fonte: Google)Ma purtroppo, le vacanze del conduttore dureranno molto poco poiché, contrariamente a quanto previsto, è risultato necessario anticipare il biglietto del ...

