Premier League, i giocatori più insultati su Twitter: ecco chi sono (Di mercoledì 3 agosto 2022) Secondo uno studio di Ofcom, nella prima parte della stagione 2021-22 i giocatori del campionato inglese più insultati su Twitter sono stati Cristiano Ronaldo e Harry Maguire.L’analisi è stata... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 3 agosto 2022) Secondo uno studio di Ofcom, nella prima parte della stagione 2021-22 idel campionato inglese piùsustati Cristiano Ronaldo e Harry Maguire.L’analisi è stata...

DiMarzio : #LeicesterCity, anche l'attuale capitano #Schmeichel saluta: cosa rimane delle Foxes di #Ranieri - fattoquotidiano : La Premier League si prepara a rendere pubblici le conversazioni tra arbitri e VAR - ilpost : Il ritorno dei Garibaldi Reds - jhonmiglia : RT @calcioinglese: Non c’è molto da dire, solo prendersi 2 minuti e ammirare: il 3 agosto del 1999, sbarcava in Premier League Thierry Henr… - call_the_kernel : RT @Ruttosporc: La Premier League sta valutando l'idea di diffondere le conversazioni fra l'arbitro e il VAR, in Italia invece (vedi quel f… -