Mertens saluto da brividi | “Ho un figlio napoletano | Napoli la mia terra | non è andata come volevo”

Dries Mertens saluta Napoli, il belga ha registrato un video con Ciro Romeo in braccio ed ha voluto rivolgersi a tutti i napoletani. "Cari napoletani, sapevo che questo giorno alla fine sarebbe arrivato. Ma non sapevo che sarebbe stato così difficile salutare questa città che mi ha adottato, sostenuto nei momenti difficili e meravigliosi. Sono orgoglioso che mio figlio Ciro sia nato a Napoli, quando andrà in giro per il mondo sarà sempre un napoletano. Non sono nato qua come lui, ma per nove anni Napoli è stata la terra mia e la città è diventata parte del mio sangue". Poi Mertens ha aggiunto: "Per questo ho deciso di tenere la mia casa sul Golfo per tornare il più possibile. Alla società, agli allenatori, ai tifosi, agli amici e ad ..."

