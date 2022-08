Lutto in casa Milan: è morto Villiam Vecchi, ex portiere e preparatore rossonero (Di mercoledì 3 agosto 2022) Un grave Lutto ha colpito il mondo del calcio italiano e in particolar modo l’ambiente Milan: è morto Villiam Vecchi. E’ stato un ottimo portiere e preparatore. E’ cesciuto nel settore giovanile del Milan, si è sempre dimostrato un portiere affidabile. Poi l’esperienza al Cagliari, infine Como e Spal. E’ stato anche nel giro delle giovanili della Nazionale italiana. Poi le avventure da allenatore dei portieri con Reggiana, Parma, Juventus, Milan e Real Madrid. È morto il 3 agosto 2022 all’ospedale Santa Maria di Reggio Emilia all’età di 73 anni. “Sempre vicino al Milan, sempre rossonero. L’eroe di Salonicco continuerà a parare da lassù. Commozione infinita in tutti i ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 3 agosto 2022) Un graveha colpito il mondo del calcio italiano e in particolar modo l’ambiente: è. E’ stato un ottimo. E’ cesciuto nel settore giovanile del, si è sempre dimostrato unaffidabile. Poi l’esperienza al Cagliari, infine Como e Spal. E’ stato anche nel giro delle giovanili della Nazionale italiana. Poi le avventure da allenatore dei portieri con Reggiana, Parma, Juventus,e Real Madrid. Èil 3 agosto 2022 all’ospedale Santa Maria di Reggio Emilia all’età di 73 anni. “Sempre vicino al, sempre. L’eroe di Salonicco continuerà a parare da lassù. Commozione infinita in tutti i ...

