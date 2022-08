Fine Vita, Cappato si autodenuncia: dalla politica zero risposte (Di mercoledì 3 agosto 2022) "Cinque anni fa, in questa stessa caserma dei carabinieri, ero andato a raccontare le modalità dell'aiuto a Fabiano Antoniani, DJ Fabo, e da lì è partito un percorso giudiziario che ha portato fino alla legalizzazione dell'aiuto al suicidio in Italia, da parte della Corte Costituzionale, ma solo per un certo tipo di malati. Il Parlamento avrebbe potuto subentrare, in questi anni, la Corte Costituzionale lo ha chiesto, a più riprese: quattro anni fa, tre anni fa; non c'è stata nessuna risposta da parte del Parlamento, della politica, dei capi dei grandi partiti di questo Paese". Così Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, che questa mattina alle 11.15 si è autodenunciato presso la stazione dei carabinieri di via Fosse Ardeatine a Milano, per avere accompagnato la signora Elena, malata terminale di cancro, al suicidio ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 3 agosto 2022) "Cinque anni fa, in questa stessa caserma dei carabinieri, ero andato a raccontare le modalità dell'aiuto a Fabiano Antoniani, DJ Fabo, e da lì è partito un percorso giudiziario che ha portato fino alla legalizzazione dell'aiuto al suicidio in Italia, da parte della Corte Costituzionale, ma solo per un certo tipo di malati. Il Parlamento avrebbe potuto subentrare, in questi anni, la Corte Costituzionale lo ha chiesto, a più riprese: quattro anni fa, tre anni fa; non c'è stata nessuna risposta da parte del Parlamento, della, dei capi dei grandi partiti di questo Paese". Così Marco, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, che questa mattina alle 11.15 si èto presso la stazione dei carabinieri di via Fosse Ardeatine a Milano, per avere accompagnato la signora Elena, malata terminale di cancro, al suicidio ...

Agenzia_Ansa : Marco Cappato si è autodenunciato a Milano dopo avere accompagnato la signora Elena, malata terminale, al suicidio… - marcocappato : Fine vita: autodenuncia Cappato arriva in Procura a Milano. Trasmessa dai carabinieri perché venga aperta indagine (ANSA) - Agenzia_Ansa : VIDEO I Fine vita, il messaggio della 69enne veneta accompagnata in Svizzera da Marco Cappato. La donna era malata… - Nonnadinano : RT @marcocappato: Fine vita: autodenuncia Cappato arriva in Procura a Milano. Trasmessa dai carabinieri perché venga aperta indagine (ANSA) - Cinquantenni : RT @marcocappato: Fine vita: autodenuncia Cappato arriva in Procura a Milano. Trasmessa dai carabinieri perché venga aperta indagine (ANSA) -