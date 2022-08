Il Milan è diverso: la gioventù che traccia la differenza con Inter e Juve (Di martedì 2 agosto 2022) Dopo Yacine Adli (classe 2000), il Milan inserisce in rosa anche Charles De Ketelaere (classe 2001): due potenziali titolari dei prossimi anni,... Leggi su calciomercato (Di martedì 2 agosto 2022) Dopo Yacine Adli (classe 2000), ilinserisce in rosa anche Charles De Ketelaere (classe 2001): due potenziali titolari dei prossimi anni,...

Yuro_23 : RT @cmdotcom: Il #Milan è diverso: la gioventù che traccia la differenza con #Inter e #Juve - yassine01937035 : RT @cmdotcom: Il #Milan è diverso: la gioventù che traccia la differenza con #Inter e #Juve - cmdotcom : Il #Milan è diverso: la gioventù che traccia la differenza con #Inter e #Juve - RadioRossonera : Mario #Sconcerti crede nel progetto del #Milan, diverso da quello 'che manca di una rotta' dell'#Inter ????? - dyscoveryx : RT @FMCROfficial: @DAZN_IT Non è che non ci credeva nessun altro, è che il diktat era affossare il Milan e destabilizzarlo. Non era una sce… -