Scrittore Marco Lodoli “fatemi Ministro dell’Istruzione. Voglio dare il mio contributo” (Di lunedì 1 agosto 2022) Marco Lodi è Scrittore e giornalista, ma anche insegnante nella scuola superiore. Il 30 di luglio è intervenuto sul Foglio per autocandidarsi quale Ministro dell'Istruzione. "Voglio dare il mio contributo", ha scritto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 1 agosto 2022)Lodi èe giornalista, ma anche insegnante nella scuola superiore. Il 30 di luglio è intervenuto sul Foglio per autocandidarsi qualedell'Istruzione. "il mio", ha scritto. L'articolo .

orizzontescuola : Scrittore Marco Lodoli “fatemi Ministro dell’Istruzione. Voglio dare il mio contributo - OverTheLine65 : OverTheLine presenta 'Vite' da Rugby Intervista a Marco Pastonesi Giornalista, scrittore ed ex giocatore di Rugby C… - OverTheLine65 : OverTheLine presenta 'Vite' da Rugby Intervista a Marco Pastonesi Giornalista, scrittore ed ex giocatore di Rugby C… - OverTheLine65 : OverTheLine presenta 'Vite' da Rugby Intervista a Marco Pastonesi Giornalista, scrittore ed ex giocatore di Rugby H… - OverTheLine65 : OverTheLine presenta 'Vite' da Rugby Intervista a Marco Pastonesi Giornalista, scrittore ed ex giocatore di Rugby C… -