Sassuolo, Carnevali apre alla Juve per Raspadori. Ricordate cosa disse Ziliani? (Di lunedì 1 agosto 2022) Carnevali a.d. del Sassuolo ha rivelato l’interesse della Juventus per Raspadori, il calciatore è nel mirino del Napoli. Andrea Carnevali, a.d. del Sassuolo ai microfoni de il Giornale, ha rivelato l’improvviso interesse della Juventus per Giacomo Raspadori. Il talento del Sassuolo è vicino al trasferimento alla corte di Spalletti, ma come sempre quando si tratta del club partenopeo il Sassuolo fa muro. Da tempo il Napoli non riesce a chiudere un’operazione con Carnevali, ricordiamo Boga, Traorè, Vrsaljko e Politano. Con l’attuale esterno del Napoli, quattro anni fa accadde la stessa cosa, nel bel mezzo della trattativa, Carnevali annunciò che su ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 1 agosto 2022)a.d. delha rivelato l’interesse dellantus per, il calciatore è nel mirino del Napoli. Andrea, a.d. delai microfoni de il Giornale, ha rivelato l’improvviso interesse dellantus per Giacomo. Il talento delè vicino al trasferimentocorte di Spalletti, ma come sempre quando si tratta del club partenopeo ilfa muro. Da tempo il Napoli non riesce a chiudere un’operazione con, ricordiamo Boga, Traorè, Vrsaljko e Politano. Con l’attuale esterno del Napoli, quattro anni fa accadde la stessa, nel bel mezzo della trattativa,annunciò che su ...

