Allenarsi d’estate | ”5 consigli per non perdere la forma”

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 1 agosto 2022) L’estate è libertà e convivialità, è la stagione in cui relax e divertimento diventano prioritari. Ma è anche il periodo dell’anno in cui si tende ad allenarsi meno in quanto c’è più spazio per i momenti di aggregazione che tolgono certamente qualcosa allo sport. Stefano Carosso – Biologo Nutrizionista, Dottore in scienze motorie e atleta di Gensan – ha stilato una guida con 5utili per nonladurante la bella stagione. Sono suggerimenti che provengono da una figura professionale trasversale – esperto nutrizionista, specializzato in scienze motorie e atleta – e tengono conto di tutti i principali fattori utili per mantenersi innonostante le distrazioni estive. IMPOSTARE UNA SOLIDA ROUTINE Il primoo, che comunque vale per tutto l’anno, è quello di organizzare bene ...