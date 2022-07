Oroscopo Branko 1 agosto 2022 | quali saranno i segno fortunati di oggi?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 31 luglio 2022)lunedì 1è lunedì e una nuova, calda settimana è pronta a partire. Diamo il benvenuto ad, siete già in vacanza o ancora al lavoro? Ma non indugiamo oltre e vediamo cosa avranno in serbo per noi le stelle. Si partirà con il piede giusto o bisognerà fare un po’ di fatica per farsi valere? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo, sempre puntuale con le sue anticipazioni.per: Ariete, Toro e GemelliAriete: La giornata parte con il piede giusto, la tua grinta non passerà inosservata e sarai capace di attrarre verso di te l’interesse ...