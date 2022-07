Omicidio Ogorchukwu, Calabria: «Siamo tutti colpevoli» (Di domenica 31 luglio 2022) Le parole di Davide Calabria, sull’Omicidio di Alika Ogorchukwu: «spero tu possa riposare in pace, ma in un mondo migliore del nostro» Davide Calabria, capitano del Milan, ha postato sulla sua pagina Instagram, un lungo post sul caso dell’Omicidio di Alika Ogorchukwu, picchiato a morte a Civitanova Marche tra l’indifferenza dei presenti. Di seguito le sue parole. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Davide Calabria (@davideCalabria2) «Alika Ogorchukwu, un uomo di 39 anni, è stato picchiato a morte.Un’ingiustificabile azione che spero costerà caro a quell’uomo, se così si può definire…Ingiustificabile come il fregarsene, riprendere con un telefonino la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 luglio 2022) Le parole di Davide, sull’di Alika: «spero tu possa riposare in pace, ma in un mondo migliore del nostro» Davide, capitano del Milan, ha postato sulla sua pagina Instagram, un lungo post sul caso dell’di Alika, picchiato a morte a Civitanova Marche tra l’indifferenza dei presenti. Di seguito le sue parole. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Davide(@davide2) «Alika, un uomo di 39 anni, è stato picchiato a morte.Un’ingiustificabile azione che spero costerà caro a quell’uomo, se così si può definire…Ingiustificabile come il fregarsene, riprendere con un telefonino la ...

CottarelliCPI : L’omicidio di Alika Ogorchukwu è vergognoso e ci deve indignare, come ci deve indignare l’apatia di chi stava a gua… - simofons : I titoli che oggi si affrettano a liquidare l’omicidio di Alika Ogorchukwu come scatenato da presunti “apprezzament… - mannocchia : Un cittadino di Civitanova ha filmato l’omicidio di Alika Ogorchukwu. È anche grazie a quel video che abbiamo testi… - gianlucalibrale : RT @LaNotiziaTweet: Omicidio a Civitanova Marche, Alika Ogorchukwu è stato ucciso in strada colpi di stampella. La moglie: “Voglio solo giu… - LaNotiziaTweet : Omicidio a Civitanova Marche, Alika Ogorchukwu è stato ucciso in strada colpi di stampella. La moglie: “Voglio solo… -