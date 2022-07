Di Maio: “Il nuovo partito si chiama Impegno Civico” – Video (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – “La nuova forza politica si chiamerà ‘Impegno Civico’ e vuole rappresentare quell’Impegno Civico che ieri anche Papa Francesco ha evocato dal Canada”. Lo ha detto il ministro agli Affari esteri Luigi Di Maio, a capo di ‘Italia per il Futuro’, ospite di ‘Mezz’ora in più’ su Rai3. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – “La nuova forza politica si chiamerà ‘’ e vuole rappresentare quell’che ieri anche Papa Francesco ha evocato dal Canada”. Lo ha detto il ministro agli Affari esteri Luigi Di, a capo di ‘Italia per il Futuro’, ospite di ‘Mezz’ora in più’ su Rai3. L'articolo proviene da Italia Sera.

Rinaldi_euro : Per curiosità, ma Tabacci fa il piazzista del suo simbolo? Elezioni 2022, Di Maio lancia nuovo progetto con Tabacci… - matteosalvinimi : #DiMaio e #Tabacci: ovvero una vale l’altra. Come poltrona, si intende. - borghi_claudio : Ah beh... Elezioni 2022, Di Maio lancia nuovo progetto con Tabacci - - gtorre72 : @AlessandraOdri Di maio e un bastardo è un falso è un Giuda spero che non prende nessuno voto e vada di nuovo a ved… - zazoomblog : Ultime Notizie – Di Maio: “Il nuovo partito si chiama Impegno Civico” – Video - #Ultime #Notizie #Maio: #nuovo -