Covid oggi Lazio | 3 295 contagi e 3 morti A Roma 1 419 casi

(Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.295 ida coronavirus nel, 31 luglio 2022, secondo numeri e datidel bollettino della regione. Registrati 3. Asegnalati 1.419. “nelsu 2.511 tamponi molecolari e 16.726 tamponi antigenici per un totale di 19.237 tamponi, si registrano 3.295 nuovipositivi (-547), sono 3 i decessi (-5), 1.104 i ricoverati (-7), 66 le terapie intensive (+2) e +4.201 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,1%. Acittà isono a quota 1.419”, dice in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Numeri della regione Sono 2.001 i contagi da coronavirus in Toscana, 31 luglio 2022, secondo numeri e datidel bollettino della regione. Registrati 5 morti. Tra i nuovi casi, 449 sono stati confermati con tampone molecolare e 1.552 da test rapido antigenico. Covid, le notizie di oggi. Crescono ancora le reinfezioni, "sono il 12,6% dei casi". LIVE Il bollettino diramato dalla Regione il 31 luglio segnala in Puglia 2.608 nuovi casi di contagio da Covid-19 e 3 decessi. Nelle ultime 24 ore, sul territorio regionale, sono stati processati 13.279 te ...ROMA (ITALPRESS) - Oggi nel Lazio su 2.511 tamponi molecolari e 16.726 tamponi antigenici per un totale di 19.237 tamponi, si registrano 3.295 ...