Canottaggio | Mondiali U19 Varese 2022 | altri due successi e sei piazzamenti per l’Italia | cinque argenti!

(Di domenica 31 luglio 2022) Si chiude con duee otto podi complessivi l’ultima giornata deiU19 didi scena aper, che si conferma foriera di nuovi talenti. Con un po’ più di fortuna ipotevano anche essere di più (due secondi posti arrivano sul filo dei centesimi) ma questa manifestazione rappresenta comunque un punto d’inizio. Marco Prati si porta a casa il massimo alloro nel singolo maschile, gara che non prevedeva un favorito d’obbligo. Una buona partenza lo porta immediatamente a condurre e a stravincere in 6.50.41, con il podio completato dal tedesco Cornelius Conrad e allo slovacco Peter Strecansky. L’altro successo è del quattro senza femminile di Giorgia Sciattella, Lucrezia Monaci, Benedetta Pahor ed Elisa Grisoni: le azzurre sferrano l’attacco ...

sereetode : Oggi mondiali di canottaggio e sono riuscita a fare il mio primo reel ?? - Lazio_TV : Argento per il 18enne delle Fiamme Gialle, cugino di Matteo, ieri medaglia d'oro - RPacchetti : Le medaglie dei giovani canottieri lombardi ai mondiali in casa - TGR Lombardia - TgrRaiLombardia : Le medaglie dei giovani canottieri lombardi ai mondiali - il doppio femminile pesi leggeri con Sali e Parravicini è… - ematr_86 : noi seguiremo finali di Canottaggio Mondiali U19 di Varese dalle 11.45 poi stasera basket u18 ed u16... -

Con le finali Under19 di oggi - domenica 31 luglio - si concludono le 'giornate' che hanno visto gli occhi del mondo del remo puntati sulla Schiranna di Varese . Terminate ieri le finali Under23 , che hanno portato agli azzurri la bellezza di 10 medaglie (6 ori, 2 ...... C:ti Italiani Assoluti Estivi - 3a Giornata (diretta) da Bolzano Telecronaca: Gianluigi Zamponi e Oscar Bertone ore 11:45 - Rai Play 3 ( GUARDA LA DIRETTA )Finali Under 19 (...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...Inizia bene l'ultima giornata ai mondiali di canottaggio della Schiranna per i colori di casa. Tre le medaglie under 19, rispettivamente per Caterina Monteggia e Margherita Franchi sul quattro senza e ...