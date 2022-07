Vassallo | il prezzo della sconfitta

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 30 luglio 2022) di Antonio Manzo Avrebbero potuto “osservare” la scadenza del calendariocosiddetta datazione dell’Italia rappresentata da misteri nazionali che hanno incrociato indagini sui “delitti eccellenti” per esternare a dodici anni di distanza dal delitto di Angelo. Sarebbe bastato ancora qualche settimana per parlare in occasione del giusto ritualecelebrazione di un doveroso ricordo. Invece no, non è stato così ,senza alcun cedimento alla retorica investigativa italiana che tramanda processi mai fatti e colpevoli mai trovati come in un romanzo noirRepubblica. Come purtroppo abbiamo dovuto registrare a trent’ anni dalla strage di via D’ Amelio, senza responsabili e con un carico di disonorevoli depistaggi. Per l’ omicidio di Angelosiamo allo snodo di una verità ancora da ...