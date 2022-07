Inter-Lione oggi in tv: orario e diretta streaming amichevole precampionato 2022 (Di sabato 30 luglio 2022) Il programma, con l’orario e la diretta streaming di Inter-Lione, amichevole precampionato 2022. I nerazzurri guidati da Simone Inzaghi proseguono i loro test in vista della prossima stagione di Serie A, per arrivare pronti al debutto in campionato contro il Lecce ed tornare dalla caccia del titolo. Appuntamento oggi, sabato 30 luglio, alle ore 20:30. La partita verrà trasmessa in diretta tv e in streaming su Dazn. PROGRAMMA E TELECRONISTI SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022) Il programma, con l’e ladi. I nerazzurri guidati da Simone Inzaghi proseguono i loro test in vista della prossima stagione di Serie A, per arrivare pronti al debutto in campionato contro il Lecce ed tornare dalla caccia del titolo. Appuntamento, sabato 30 luglio, alle ore 20:30. La partita verrà trasmessa intv e insu Dazn. PROGRAMMA E TELECRONISTI SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA SportFace.

