Covid in Toscana: 14 morti, oggi 30 luglio. E 2.629 nuovi contagi (Di sabato 30 luglio 2022) Sono 14 i morti per coronavirus, in Toscana, oggi 30 luglio 2022. Si tratta di 9 uomini e 5 donne con età media di 84 anni. Mntre è stazionario il numero dei nuovi contagi: 2.629 (514 confermati con tampone molecolare e 2.115 da test rapido antigenico) con età media di 50 anni L'articolo proviene da Firenze Post.

