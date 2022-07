ATP Umago: Sinner batte Agamenone e raggiunge Alcaraz in finale (Di sabato 30 luglio 2022) Poco o nulla ha potuto Franco Agamenone contro questo Jannik Sinner, che domani si contenderà il titolo dell’ATP 250 di Umago contro Carlos Alcaraz. Lo spagnolo oggi ha ottenuto una vittoria sofferta contro un grandissimo Zeppieri, frenato sul finale da crampi. Troppo Sinner per Agamenone Sono pochissime, se non nulle, le difficoltà che Sinner riscontra nella prima parte del primo set, quando è in grado di imporre un ritmo di gioco che Agamenone solo a tratti riesce a gestire, arrivando anche a guadagnare una palla break nel terzo gioco. L’altoatesino però di break ne concretizza due, nel secondo e nel quarto game, grazie ai quali mette virtualmente in archivio la prima frazione. L’italo-argentino dal canto suo non gioca affatto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 30 luglio 2022) Poco o nulla ha potuto Francocontro questo Jannik, che domani si contenderà il titolo dell’ATP 250 dicontro Carlos. Lo spagnolo oggi ha ottenuto una vittoria sofferta contro un grandissimo Zeppieri, frenato sulda crampi. TroppoperSono pochissime, se non nulle, le difficoltà cheriscontra nella prima parte del primo set, quando è in grado di imporre un ritmo di gioco chesolo a tratti riesce a gestire, arrivando anche a guadagnare una palla break nel terzo gioco. L’altoatesino però di break ne concretizza due, nel secondo e nel quarto game, grazie ai quali mette virtualmente in archivio la prima frazione. L’italo-argentino dal canto suo non gioca affatto ...

