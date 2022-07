gazzettaparma : Turista cinese di 23 anni annega a La Maddalena - serenel14278447 : Turista cinese di 23 anni annega a La Maddalena - SardiniaPost : #Sardegna #Cronaca ?? Cadavere di una donna avvistato a Spargi, nell'arcipelago di La Maddalena: è di una turista ci… - RobotGufo : @messaggidivita @fgavazzoni il turista cinese non prende la metro ?? taxi o torpedone -

Una turista cinese di 23 anni, residente a Londra, è annegata oggi, venerdì 29 luglio, nelle acque di Cala Corsara, nell'isola di Spargi, nell'arcipelago di La Maddalena. A lanciare l'allarme è stata una barca che navigava nelle vicinanze.