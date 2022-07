Raspadori si muove De Laurentiis: vuole l’attaccante del Sassuolo (Di venerdì 29 luglio 2022) Le novità di oggi di calciomercato del Napoli con Aurelio De Laurentiis che tratta in prima persona Giacomo Raspadori del Sassuolo. l’attaccante è diventato uno dei principali obiettivi di mercato della società azzurra, che ha ancora il dovere di sostituire Dries Mertens. All’attaccante belga non è stato rinnovato il contratto, quindi bisogna trovare un sostituto ed al club partenopeo piace moltissimo Raspadori. Calciomercato: Napoli su Raspadori del Sassuolo, la mossa di De Laurentiis Negli ultimi giorni c’è stato un intensificarsi delle attività del club azzurro per l’attaccante di 22 anni. C’è già un accordo con il giocatore, ma il Napoli ha fatto anche una telefonata a Carnevali, amministratore delegato del ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 29 luglio 2022) Le novità di oggi di calciomercato del Napoli con Aurelio Deche tratta in prima persona Giacomodelè diventato uno dei principali obiettivi di mercato della società azzurra, che ha ancora il dovere di sostituire Dries Mertens. Albelga non è stato rinnovato il contratto, quindi bisogna trovare un sostituto ed al club partenopeo piace moltissimo. Calciomercato: Napoli sudel, la mossa di DeNegli ultimi giorni c’è stato un intensificarsi delle attività del club azzurro perdi 22 anni. C’è già un accordo con il giocatore, ma il Napoli ha fatto anche una telefonata a Carnevali, amministratore delegato del ...

