Fabrizio Corona senza freni: "Non mi stupirebbe vedere Zelensky e la moglie su OnlyFans" (Di venerdì 29 luglio 2022) Fabrizio Corona sempre più interessato al mondo della politica. Qualche giorno fa l'ex Re dei Paparazzi si era detto interessato a scendere in campo. Ora attacca pubblicamente il Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky per aver posato con la moglie Olena su Vogue America. Gli scatti in questione sono a cura di Annie Leibovitz, già fotografa dei tour dei Rolling Stones e ideatrice dello scatto che ha come protagonisti John Lennon in posa fetale e Yoko Ono in total black. La prima foto del servizio di Vogue vede come protagonista la moglie di Zelensky in un sotterraneo, in compagnia di un uomo armato che fa da guardia, con sacchi che si usano per le barricate sullo sfondo. Per la copertina invece è stato scelto un posato all'interno della dimora ucraina con l'abbraccio della coppia.

