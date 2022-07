Calciomercato Pisa: piace Moru?an del Galatasaray (Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo le tante trattative portate a termine negli scorsi giorni nei vari ruoli, il Pisa continua a muoversi sul mercato per portare alla corte di Maran anche nuovi nomi per il centrocampo. L’addio di Lucca con destinazione Bologna e l’arrivo di Torregrossa in attacco, l’approdo di Leverbe alla Sampdoria e le firme di Esteves e Rus in difesa, infatti, sono andati a completare i reparti più bisognosi ma adesso Chiellini e Corrado dovranno cercare nuovi profili per la linea mediana. Il primo della lista, quindi, sembra essere Olimpiu Moru?an, trequartista rumeno del Galatasaray. Ecco le ultime su questa nuova trattativa del Calciomercato del Pisa. Calciomercato Pisa: trattativa agli inizi per Moru?an Come riportato dall’edizione Pisana de La Nazione, la trattativa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo le tante trattative portate a termine negli scorsi giorni nei vari ruoli, ilcontinua a muoversi sul mercato per portare alla corte di Maran anche nuovi nomi per il centrocampo. L’addio di Lucca con destinazione Bologna e l’arrivo di Torregrossa in attacco, l’approdo di Leverbe alla Sampdoria e le firme di Esteves e Rus in difesa, infatti, sono andati a completare i reparti più bisognosi ma adesso Chiellini e Corrado dovranno cercare nuovi profili per la linea mediana. Il primo della lista, quindi, sembra essere Olimpiu Moru?an, trequartista rumeno del. Ecco le ultime su questa nuova trattativa deldel: trattativa agli inizi per Moru?an Come riportato dall’edizionena de La Nazione, la trattativa ...

