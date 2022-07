(Di venerdì 29 luglio 2022) Bergamo. Torna a pieno ritmo la Festa, una delle ricorrenze religiose e popolari più antiche, amate e partecipate dai bergamaschi e non solo. L’evento centrale della devozione mariana di Bergamo – al santuario dell’Addolorata, in– dopo le limitazioni degli ultimi duea causa della pandemia tornerà con il consueto susseguirsi di celebrazioni e iniziative diventate ormai una tradizione nella tradizione: dallain strada neld’Oro, quest’anno non più in strada ma sul sagrato del santuario il 16 agosto, aiin Curva Sud del Gewiss Stadium che il 17 agosto illuminerà la città dopo duedi buio per l’emergenza sanitaria, fino alla ...

Bergamonews : Borgo Santa Caterina festeggia i 420 anni dell’Apparizione, tornano fuochi d'artificio, cena e processione - Bergam… - lagenda70889069 : Avigliana: concerto in Santa Maria Maggiore di Borgo Vecchio - OrnellaFelici : Ogni giorno una Lode a Maria, 27 luglio 2022. Madonna di Borgo Santa Caterina, prega per noi: Tu, o Beata Vergine M… - ekuonews : Pineto, a rischio frana il cantiere della scuola dell'infanzia di Borgo Santa Maria - OrderTeutonic : RT @TeutonicOrder: Baliato di Santa Maria degli Alemanni - Sicilia. IV centenario della fondazione del borgo di San Carlo - #TeutonicOrder… -

Dopo due anni di pausa a causa del Covid, non poteva che essere ricchissimo il programma della Festa dell'Apparizione, che da mercoledì 10 agosto animeràCaterina, coinvolgendo cittadini del quartiere, di Bergamo e di tutto il circondario, fino a venerdì 19. Prima ancora dell'avvio ufficiale delle celebrazioni, già sabato 6 agosto in ... Borgo Santa Caterina festeggia i 420 anni dell'Apparizione, tornano fuochi d'artificio, cena e processione Tornano i festeggiamenti dopo due anni di restrizioni. Ci sarà anche la cena sul sagrato del Santuario L'attesa è tanta. Anche perché il 17 agosto, dopo due anni di restrizioni e di buio, il cielo sop ...