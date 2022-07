ATP Umago 2022, è altro derby azzurro in semifinale! Sinner regola Carballes Baena e raggiunge Agamenone! (Di venerdì 29 luglio 2022) Umago è ormai terra di derby italiani. Dopo gli ottavi ed i quarti di finale, ci sarà una sfida tutta azzurra anche in semifinale: Jannik Sinner raggiunge infatti Franco Agamenone nel penultimo atto regolando lo spagnolo Roberto Carballes Baena in due set, 6-4 7-6, in due ore e quindici minuti. Impegno duro per il numero 10 al mondo, ma che con un po’ di accortezza in più si sarebbe potuto chiudere anche con una mezz’ora di anticipo, poiché soprattutto nel secondo set è stato poco cinico nelle (molte) occasioni a lui presentate. Sinner vuole imprimere immediatamente il suo ritmo alla partita. Dopo un primo gioco di studio, l’altoatesino decide subito di accelerare: dodici punti su quindici scambi giocati gli permettono di salire sul 3-1 con un break a ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022)è ormai terra diitaliani. Dopo gli ottavi ed i quarti di finale, ci sarà una sfida tutta azzurra anche in semifinale: Jannikinfatti Franco Agamenone nel penultimo attondo lo spagnolo Robertoin due set, 6-4 7-6, in due ore e quindici minuti. Impegno duro per il numero 10 al mondo, ma che con un po’ di accortezza in più si sarebbe potuto chiudere anche con una mezz’ora di anticipo, poiché soprattutto nel secondo set è stato poco cinico nelle (molte) occasioni a lui presentate.vuole imprimere immediatamente il suo ritmo alla partita. Dopo un primo gioco di studio, l’altoatesino decide subito di accelerare: dodici punti su quindici scambi giocati gli permettono di salire sul 3-1 con un break a ...

