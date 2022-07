Doppio mandato, Ricciardi: “Nessuno scontro nel M5s. Anche il Pd ha un tetto sui mandati e fa sempre deroghe ma non fa notizia” (Di giovedì 28 luglio 2022) “Alleanza col Pd? Noi non abbiamo chiuso la porta a Nessuno. Abbiamo 9 punti, ormai pubblici, che sono la base del programma elettorale che presenteremo agli italiani. A chi vuole continuare questo percorso davvero progressista, fatto per la gente che non riesce ad arrivare a fine mese, noi siamo aperti”. Così, ai microfoni di Radio Cusano Campus, il vicepresidente del M5s, Riccardo Ricciardi, ribadisce la posizione già espressa dal leader del Movimento, Giuseppe Conte, circa un’apertura coi dem. Ma aggiunge: “Se però si vuole introdurre il nucleare, distruggere il reddito di cittadinanza, non aumentare i salari, fare gli inceneritori, andare avanti con l’aumento delle spese militari, allora non ci stiamo a presentarci insieme alle elezioni, proprio perché siamo seri nei confronti dei cittadini. Magari ci si presenta insieme, si vince e poi non si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) “Alleanza col Pd? Noi non abbiamo chiuso la porta a. Abbiamo 9 punti, ormai pubblici, che sono la base del programma elettorale che presenteremo agli italiani. A chi vuole continuare questo percorso davvero progressista, fatto per la gente che non riesce ad arrivare a fine mese, noi siamo aperti”. Così, ai microfoni di Radio Cusano Campus, il vicepresidente del M5s, Riccardo, ribadisce la posizione già espressa dal leader del Movimento, Giuseppe Conte, circa un’apertura coi dem. Ma aggiunge: “Se però si vuole introdurre il nucleare, distruggere il reddito di cittadinanza, non aumentare i salari, fare gli inceneritori, andare avanti con l’aumento delle spese militari, allora non ci stiamo a presentarci insieme alle elezioni, proprio perché siamo seri nei confronti dei cittadini. Magari ci si presenta insieme, si vince e poi non si ...

Rinaldi_euro : Il problema non è farli rimanere per più di 2 mandati, ma poterli mandare subito via se non sono buoni a nulla! Gri… - StefaniaFalone : RT @fattoquotidiano: Doppio mandato, Ricciardi: “Nessuno scontro nel M5s. Anche il Pd ha un tetto sui mandati e fa sempre deroghe ma non fa… - Mega_Fauna : RT @fattoquotidiano: Doppio mandato, Ricciardi: “Nessuno scontro nel M5s. Anche il Pd ha un tetto sui mandati e fa sempre deroghe ma non fa… - fpicciolini : @MarioFurore @GiuseppeConteIT Non rispettate il doppio mandato e potrete dire di no averne rispettata nemmeno una. Vai che potete farcelA - fattoquotidiano : Doppio mandato, Ricciardi: “Nessuno scontro nel M5s. Anche il Pd ha un tetto sui mandati e fa sempre deroghe ma non… -